CNN Türk: Trump'ın mektubu çöpe atıldı

Alkan, kaynaklardan aktardığı bilgiler hakkında şöyle konuştu: "9 Ekim’de yazılan bu mektup, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı ve bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim saat 16’da başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğunu söylüyor CNN Türk’e konuşan kaynaklar. ‘En net yanıtımız Barış Pınarı Harekatıdır, bu mektup reddedilerek çöpe atılmıştır’ ifadesini kullanıyorlar. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını, arabuluculuk teklifiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını söylüyorlar.”

Türkiye'den ABD'ye mektup yanıtı: Çöpe atıldı



Mektuba en güzel yanıtın ise 'Barış Pınarı Harekatı' olduğu ifade edildi https://t.co/7hnAh4saze — CNN TÜRK (@cnnturk) October 17, 2019

​ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği iddia edilen bir mektup ortaya çıkmıştı. Söz konusu mektupta Trump’ın Erdoğan’a hitaben “Sert bir adam olma. Aptal olma” ifadelerini kullandığı iddia edildi.