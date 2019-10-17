Öğretmene çarpan üniversite öğrencisi 'işçi sınıfı' sorularını bilince davadan kurtuldu

Kullandığı motosikletle lise öğretmeni Kübra Ateşavcı'ya çarparak yaralanmasına neden olan üniversite öğrencisi Ahmet Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Şikayetçi Kübra öğretmen, savcılığın uzlaşma talebini Yılmaz'a soracağı 4 soruyu cevaplaması halinde kabul edeceğini belirtti. Yılmaz soruları cevaplayınca davadan kurtuldu.

Hürriyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Beşiktaş'taki bir okulda öğretmen olan Kübra Ateşavcı, karşıdan karşıya geçerken kendisine çarpan motorsiklet kullanıcısı üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Yılmaz'dan şikayetçi oldu.

Savcılık, Yılmaz'ın ilk geçiş hakkını vermeyerek olayda asli kusurlu olduğunu belirterek 'Taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan soruşturma başlattı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı taraflara uzlaşmayı isteyip istemediklerini sordu.

Bunun üzerine Kübra öğretmen, Yılmaz'a soru soracağını, eğer bunları cevaplayıp kendisine mail olarak gönderirse şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Ateşavcı, "İşçinin tanımı nedir? Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi işçidir? (Öğretmen-Postacı-Şirket müdürü) Emeğin metalaşması ne demektir? Sanayi devrimi ne zaman, hangi ülkede gerçekleşti? Sanayi Devrimi'nden bu güne işçiler çalışma saatleri, hukuki hakları çerçevesinde ne gibi önemli haklar elde etmişlerdir? İş kazası nedir? İş kazasını önlemek için işçinin bilmesi gereken en önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri yazınız" sorularını uzlaştırmacıya teslim etti.

Yılmaz'ın soruları cevaplayarak kendisine göndermesi üzerine öğretmen Kübra öğretmen uzlaşmayı kabul etti. Savcılık da uzlaşmanın sağlanması üzerine dosyaya takipsizlik kararı verdi.