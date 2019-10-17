Şanlıurfa ve Şırnak'ın sınır ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa ve Şırnak'ın bazı sınır ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Diken'in aktardığı habere göre, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen okullar şöyle:

Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki tüm okullar.

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Birecik ilçesinde de; Çiçekalan, Duyduk, Konak, Sakaltutan, Yukarı İncirli, Düzlüce, Aşağı Karkutlu, Göktepe, Bilekli, Güvenir, Eşmeler ve Akarçay ilk ve ortaokulları.

Şırnak Valiliği'nin yazılı açıklamasında ise harekat nedeniyle İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulunda bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.