Feyzioğlu'ndan ‘nikah şahitliği’ açıklaması: Yoğun gündeme rağmen yapay bir tartışma yaratılmak isteniyor

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, Ağrı'da katıldığı bir nikah töreninde resmi ve dini nikahın aynı anda kıyılmasından dolayı basında yer alan haberlerle yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini belirtti.
Ağrı’da bir meslektaşımızla Sayın Baro Başkanımızın yeğeninin nikah merasimi üzerinden kamuoyunda,Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini üzülerek görüyoruz.Buna dair açıklamamızı saygıyla paylaşıyoruz. https://t.co/DilN3T3ex3— Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) October 17, 2019
"Ağrı’da bir meslektaşımız ile Sayın Baro Başkanımızın yeğeninin nikah merasimi üzerinden kamuoyunda, Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini görüyoruz. Öncelikle resmi nikah töreninde şahitlik yapma mutluluğunu bana yaşatan ailelere teşekkür ediyorum. Genç çifte bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum.
Evlilik merasimlerinde, resmî nikah ile evlilik birlikteliği gerçekleştirilir. Resmî nikah kanuni bir zorunluluktur.
Feyzioğlu, haberlerde olayların çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Her vesileyle ve mümkün olan her çarpıtma yöntemi uygulanarak şahsıma yöneltilen saldırıların sebebi, elini vicdanına koyan herkesçe bilinmektedir. Bizim görevimiz ülkemiz ve meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Enerjimizi tüketmeye ve bizi tüm güçleriyle engellemeye çalışanlar bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar."
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