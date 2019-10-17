Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması: Hukuki bir dayanağı yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci ile ilgili açıklama yaptı.

'SİYASİ BİR ŞANTAJ MESELESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Gül, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.