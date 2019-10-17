Akar: Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor

- Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor.
- TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.
- Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.
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