Akar: Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor.

- TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

- Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.