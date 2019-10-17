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13:20 17 Ekim 2019
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    Deniz Yücel

    Gazeteci Yücel'in dava dosyası mütalaa için savcılıkta

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in, örgüt propagandası suçlamasıyla yargılandığı davanın dosyası esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi.

    Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından yargılandığı davanın dosyasının, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi.

    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
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    İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

    Mahkeme başkanı, celse arasında istinabe yoluyla Yücel'in ifadesinin alındığı ve buna ilişkin evrakın mahkemeye ulaştığını açıkladı. Talebi sorulan sanık avukatı Ok, dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini ve savcının mütalaasını hazırlamasını beklediklerini söyledi.

    Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

    Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

    NE OLMUŞTU?

    Gazeteci Deniz Yücel
    © AFP 2019 /
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Yücel'in muhabir olarak görev yaptığı Die Welt gazetesinde, farklı tarihteki haber ve yazılarında, 'silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ propagandası yapma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarını işlediği belirtiliyor.

    iddianamede, Yücel'in, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

    İddianame, gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, mahkeme heyeti, 16 Şubat'ta hazırladığı tensiple Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

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    Etiketler:
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt propagandası, Tahliye, FETÖ, PKK, Veysel Ok, Türkiye, Almanya, Die Welt gazetesi, Mütalaa, Deniz Yücel
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