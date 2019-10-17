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13:19 17 Ekim 2019
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    Sarar ailesini soyanlar için istenen ceza belli oldu

    © Flickr /
    Türkiye
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    Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov ile firari 4 sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. Şüpheliler için 47'şer yıl hapis istendi.

    Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde geçen mayıs ayında yaşanan soygunla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı İsa Tuncay tarafından yazılan 12 sayfalık iddianame, Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

    KASANIN ANAHTARINI VERMEYİNCE DÖVDÜLER

    Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
    © AA /
    Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
    Sarar çiftine dehşetin yaşatıldığı soygun olayı iddianameye göre şöyle gelişti; Kar maskeli ve siyah kıyafetli şüpheliler, fabrikaların da bulunduğu bölgeye tel örgüleri demir makasıyla keserek girdi. Ardından da evin anahtarı üzerinde olan kapısını açtı. O sırada salonda oturan Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ı koli bandı ve plastik kelepçeyle bağladı. Çiftten 1 milyon Euro ve 1 milyon dolar isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt alınca Cemalettin Sarar’ın cebindeki 2 bin 600 lirayı alıp, evde bulunan kasanın anahtarını istedi. Sarar çifti anahtarın yerini söylemedi. Bunun üzerine soyguncular, karı-kocayı dövdü. Evde yaptıkları aramalada anahtarını buldukları kasadan 10 bin Euro, 10 bin dolar, 60 adet Cumhuriyet altını, Hint takı seti, 6 adet 5’i bir yerde, zümrüt taşlı gerdanlık, beyaz pırlantalı gerdanlık, pırlanta taşlı kolye, Trabzon seti, 4 kıratlık yüzük, 2 kırat küpe, pırlanta bilezik, çok sayıda küçük altın, zümrüt küpe, kolye setleri ve altın bilezikleri sırt çantalarına doldurarak, geldikleri tel örgütlerden çıkıp motosiklet ile kaçtı.

    ZİYNET EŞYASI KUTUSUNDA PARMAK İZİ ÇIKTI

    Soygunun ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarar çiftinin evinde geniş çaplı olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kasada, ziynet eşyalarının bulunduğu bir kutu üzerinde 2 yıl önce 3 ay evde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Lulia Dragusan’ın parmak izi bulundu. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde olduğu belirlenen Dragusan, yakalanarak tutuklandı.

    İfadesi ve cep telefonunda yapılan incelemeyle de suç ortaklarının sevgilisi Alexandr Aricov ile firarda olan kardeşi Dmitri Aricov, Alexei Terzinov, Ilia Saraci ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı ve İnterpol'ün devreye girmesinin ardından Alexandr Aricov, 6 kişiyle birlikte Bulgaristan’da bir yolcu minibüsünde yakalanarak, Türkiye’ye iade edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alexandr Aricov tutuklanarak cezaevine konuldu. Soygunla ilgileri olmadığı ortaya çıkan Moldova uyruklu Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova ve George Dobrioglu ise serbest bırakıldı.

    DİĞER SANIKLAR YURT DIŞINA KAÇTI

    © AA / Cihan Demirci
    Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi
    Firari şüphelilerden Vasyl Nachev’in motosikletle, Ilia Saraci’nin de olaydan 1 gün önce araçla Türkiye’ye giriş yaptıkları, soygundan sonra da geri gittikleri tespit edildi. Tutuklu şüphelilerden Alexandr Aricov’un kardeşi olan firari Dmitri Aricov’un gümrükte araç değiştirerek, diğer firari şüpheli Alexei Terzinov’un da kimliğini sınır kapılarına bildirmeden Türkiye’den ayrıldığı belirlendi. Çalınan ziynet eşyaları ile paraların yurt dışına kaşan Dmitri Aricov'da olduğu ortaya çıktı.

    1 AY ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR, 10 GÜNDE 128 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER

    Soyguncuların olaydan yaklaşık 1 ay önce İstanbul’dan kiraladıkları araçla Eskişehir’e gelerek Sarar çiftinin konutu çevresinde keşif yaptıkları, kiralık aracın GPRS kayıtlarından ortaya çıktı. Soygunun bir numaralı şüphelisi Alexandr Arikov ile sevgilisi Iulia Dragusan'un 9-19 Mayıs arasındaki 10 günde 128 kez telefonla görüştükleri, sadece olay günü 11 kez telefonda konuştukları tespit edildi.

    KASADAN 10 MİLYON LİRA ÇALDILAR

    Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, ifadesinde şüphelilerden şikayetçi olurken, gece evde oturdukları sırada siyah kıyafetli kar maskeli 3 kişinin içeri girip, kendilerini bağladığını anlattı. Şüphelilerin, önce 1 milyon Euro ve 1 milyon dolar istediklerini anlatan Cemalettin Sarar, “Evde bu kadar para olmadığını söyleyince bizi darp ettikten sonra kasanın anahtarını buldular içindeki paraları ve ziynet eşyalarını aldılar” dedi. Zehra Sarar da zararının yaklaşık 10 milyon TL olduğunu beyan etti.

    TUTUKLU SEVGİLİLER SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

    © DHA /
    İş adamı Cemalettin Sarar: Zehra Hanım çok direndi, o olmasaydı kurtulamazdık
    Tutuklu şüpheliler Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek işten ayrıktan sonra Eskişehir’e dönmediklerini savundu. Dragusan, sevgilisi olan Aricov'tan 11 yaşında kızı olduğunu söyleyerek, “İki yıl kadar önce Sarar çiftinin evinde temizlik işlerine bakıyordum, Alexandr Aricov ise bahçe işlerine bakıyordu. Aricov beni darp ettiği için, 2 ay sonra işi bıraktım, o da işten atıldı. Eskişehir’i terk ederek, bir daha şehre gelmedim. İstanbul’da bir firmada satış elemanı olarak çalışıyorken, sosyal medyadan Yalova’nın Çınarcık ilçesine 3 gün 4 gecelik bir tatil kazandım. Polisler beni burada yakaladı. Diğer şüphelileri tanımıyorum. Ziynet eşyaları kutusundaki parmak izim çıkmış, çalıştığım dönem evi düzenlerken dokunmuş olabilirim” dedi. Aricov da üzerinde bulunan sahte pasaportu Romanya’da 200 Euro vererek yaptırdığını, Eskişehir’e işten çıktıktan sonra gitmediğini soygunla ilgisi olmadığını öne sürdü.

    6 SANIĞA 47’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

    İddianamede tutuklu sanıklar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov ile firari sanıklar Dmitri Aricov (31), Alexei Terzinov (37), Ilia Saraci (27) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev (41) hakkında ‘nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme’ suçlarından 24 yıl 4 aydan, 47 yıla kadar hapis cezası istendi. Firari 4 sanık hakkında Eskişehir 3’ncü Sulh Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Dragusan ve Aricov, ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

    8 ŞÜPHELİYE TAKİPSİZLİK KARARI

    Öte yandan iddianamede Bulgaristan’daki yolcu minibüsünde yakalanarak Türkiye’ye iade edilen ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılanların da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında olayla ilgileri olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

    Etiketler:
    Hapis, Mahkeme, Hırsızlık, Soygun, Zehra Sarar, Cemalettin Sarar
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