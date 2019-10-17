Sarar ailesini soyanlar için istenen ceza belli oldu

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde geçen mayıs ayında yaşanan soygunla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı İsa Tuncay tarafından yazılan 12 sayfalık iddianame, Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
KASANIN ANAHTARINI VERMEYİNCE DÖVDÜLER
ZİYNET EŞYASI KUTUSUNDA PARMAK İZİ ÇIKTI
Soygunun ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarar çiftinin evinde geniş çaplı olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kasada, ziynet eşyalarının bulunduğu bir kutu üzerinde 2 yıl önce 3 ay evde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Lulia Dragusan’ın parmak izi bulundu. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde olduğu belirlenen Dragusan, yakalanarak tutuklandı.
İfadesi ve cep telefonunda yapılan incelemeyle de suç ortaklarının sevgilisi Alexandr Aricov ile firarda olan kardeşi Dmitri Aricov, Alexei Terzinov, Ilia Saraci ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı ve İnterpol'ün devreye girmesinin ardından Alexandr Aricov, 6 kişiyle birlikte Bulgaristan’da bir yolcu minibüsünde yakalanarak, Türkiye’ye iade edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alexandr Aricov tutuklanarak cezaevine konuldu. Soygunla ilgileri olmadığı ortaya çıkan Moldova uyruklu Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova ve George Dobrioglu ise serbest bırakıldı.
DİĞER SANIKLAR YURT DIŞINA KAÇTI
1 AY ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR, 10 GÜNDE 128 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER
Soyguncuların olaydan yaklaşık 1 ay önce İstanbul’dan kiraladıkları araçla Eskişehir’e gelerek Sarar çiftinin konutu çevresinde keşif yaptıkları, kiralık aracın GPRS kayıtlarından ortaya çıktı. Soygunun bir numaralı şüphelisi Alexandr Arikov ile sevgilisi Iulia Dragusan'un 9-19 Mayıs arasındaki 10 günde 128 kez telefonla görüştükleri, sadece olay günü 11 kez telefonda konuştukları tespit edildi.
KASADAN 10 MİLYON LİRA ÇALDILAR
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, ifadesinde şüphelilerden şikayetçi olurken, gece evde oturdukları sırada siyah kıyafetli kar maskeli 3 kişinin içeri girip, kendilerini bağladığını anlattı. Şüphelilerin, önce 1 milyon Euro ve 1 milyon dolar istediklerini anlatan Cemalettin Sarar, “Evde bu kadar para olmadığını söyleyince bizi darp ettikten sonra kasanın anahtarını buldular içindeki paraları ve ziynet eşyalarını aldılar” dedi. Zehra Sarar da zararının yaklaşık 10 milyon TL olduğunu beyan etti.
TUTUKLU SEVGİLİLER SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
6 SANIĞA 47’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ
İddianamede tutuklu sanıklar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov ile firari sanıklar Dmitri Aricov (31), Alexei Terzinov (37), Ilia Saraci (27) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev (41) hakkında ‘nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme’ suçlarından 24 yıl 4 aydan, 47 yıla kadar hapis cezası istendi. Firari 4 sanık hakkında Eskişehir 3’ncü Sulh Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Dragusan ve Aricov, ocak ayında hakim karşısına çıkacak.
8 ŞÜPHELİYE TAKİPSİZLİK KARARI
Öte yandan iddianamede Bulgaristan’daki yolcu minibüsünde yakalanarak Türkiye’ye iade edilen ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılanların da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında olayla ilgileri olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.
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