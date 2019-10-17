ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı Esenboğa Havaalanı'na indi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

Pence ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.

Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara’ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Pompeo'yu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptıhttps://t.co/k17ugkQPGT pic.twitter.com/1k1E64X5yX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2019

​Dün ise ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Türkiye'ye gelmişti.

Beyaz Saray iki gün önce, görüşmeyi ''ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek. Pence, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyecek" ifadeleriyle duyurmuştu.