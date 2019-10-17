Kurtulmuş: 'Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin' diyecekleri bir Türkiye yok

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD ile Türkiye arasında gerilimler ve fikir ayrılıklarının olabileceğini belirterek, “Artık eski Türkiye’de yok. Yani 'Bir mektup yazdık, Johnson mektubunu yazdık, Türkiye ona göre kendisi şekillensin' ya da 'Kıbrıs Harekatı’ndan sonra şunu söyledik, Türkiye onu yapsın' diyecekleri bir Türkiye yok” dedi.

ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektup, Türkiye'nin gündemine oturdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş aynı gün euronews'e verdiği demeçte mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi. Kurtulmuş ABD'nin Ortadoğu'daki seçeneğinin 82 milyonluk istikrarlı bir demokrasisi ve bölge ülkelerinin tamamından iyi ekonomisi olan Türkiye ile birkaç bin militandan oluşan terör örgütü arasında menfaati bakımından tercihinin Türkiye olacağını belirtti.

Kurtulmuş, tarihte Türkiye-ABD ilişkilerinin en gergin olduğu dönemlerin başında gelen 60'lı yıllarda başlayan Kıbrıs Bunalımı sırasında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'ın yazdığı mektubun iki ülke arasında ipleri gerdiğine dikkat çekti.

Kurtulmuş, "Gerilimler olacaktır, fikir ayrılıkları olacaktır, politika farklılıkları olacaktır. Bunu iyi görmemiz lazım, hiçbir zaman yeknesak bir çizgide giden, tek düze bir şekilde devam eden bir Türkiye-Amerika ilişkileri yok. Bir şey daha yok, artık eski Türkiye’de yok. Yani 'Bir mektup yazdık, Johnson mektubunu yazdık, Türkiye ona göre kendisi şekillensin' ya da 'Kıbrıs Harekatı’ndan sonra şunu söyledik, Türkiye onu yapsın' diyecekleri bir Türkiye yok" diye konuştu.

"Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok artık"



AK Parti Genel Başkanvekili @NumanKurtulmus euronews Türkçe'ye gündemi değerlendirdi



▶️ https://t.co/WSIzpWUaqA pic.twitter.com/F1As4AIwKx — euronews Türkçe (@euronews_tr) October 17, 2019

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