Arınç'ın 'FETÖ'den yargılanan damadı, delil yetersizliğinden beraat etti

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Bülent Arınç'ın kızı Ayşenur Yeter ile evli olan tıp doktoru Ekrem Yeter, FETÖ'den gözaltına alındıktan sonra 5 Haziran 2017'de tutuklandı.
Yeter'in delil yetersizliğinden beraat ettiği belirtildi.
Erzincan'daki Ergenekon davasında 'Efe' kod adıyla gizli tanıklık yapan İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, FETÖ'den 15 yıl hapsi istenen Yeter'in Konya'da 'mahrem sınıfın abisi' olduğunu öne sürmüştü.
Arınç, damadının 'FETÖ' ile hiçbir bağlantısının olmadığını savunmuştu.
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