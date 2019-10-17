Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bazı Vatan Partisi, Aydınlık gazetesi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği yöneticilerinin hesabını askıya alan Twitter'a tepki gösterdi. Perinçek, "Twitter kuşsa, biz kartalız" dedi.