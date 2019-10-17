Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik teamüllere uymayan mektubuna ilişkin olarak, "Amaç bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanımız arasında gerçekleşecek görüşmenin tamamen sabote edilmesi" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı başlamadan saatler önce gönderdiği mektuba kamuoyunun tepkisi büyük oldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, mektupta kullanılan üslubun ve sızdırılmasının diplomatik teamüllerle kesinlikle bağdaşmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mektubun sızdırılmasındaki gayeyi biliyoruz. Amaç bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanımız arasında gerçekleşecek görüşmenin tamamen sabote edilmesi. Bu mektubu sızdırarak bugünkü görüşmeyi resmen baltalamaya çalışıyorlar. Hem Türkiye’de hem de dışarıda bu amaca hizmet etmek doğrultusunda hareket edenlerin olduğunu da gördük zaten. Öte yandan, Türkiye’de bu harekata yönelik çok ciddi bir destek var. Bu desteği engellemek için çaba içerisindeler. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar."

'MEKTUPTA İKİ SORUN VAR'

Mektupta iki sorun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, şöyle devam etti:

"Bu mektup 9 Ekim'de yazıldı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması ve sahada elde edilen başarılar bu mektuba verilmiş en iyi cevaptır. Yani hem sahada hem de masada bu mektuba gerekli cevap verilmiştir. Cumhurbaşkanımız hem sözleriyle hem de eylemleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir şekilde bir terör örgütüyle müzakere etmeyeceğini net olarak ortaya koymuştur. Bu mektupta iki sorun var. Birincisi üslup, ikincisi de bir terör örgütü mensubu katilin sözüyle Cumhurbaşkanımıza mektup yazılmış olmasıdır. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Buna ilişkin diplomatik teamüller çerçevesinde hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

Habere göre Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Trump'ın dünkü basın toplantısında "Kürtler melek değil, PKK, DEAŞ’dan daha kötü" ifadeleriyle ilgili, "Cumhurbaşkanımız diplomatik anlamda muhataplarını ikna etme gücüne haiz bir lider" ifadelerini kullandı.