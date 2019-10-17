İmamoğlu: Düşük karbon salınımına geçiş için çalışmaları başlattık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin adil, yaratıcı, yeşil bir kent olması hususunda vizyonumuzun içerisinde enerji ve çevre konuları çok ama çok öncelikli olacak. Bu çerçevede İstanbul'da düşük karbon salınımına geçiş için yeni teknolojilere çok önem vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlıca başlattık" dedi.
8. Uluslararası Doğalgaz Kongresi & Fuarı INGAS 2019 'Ortak enerjimiz, ortak geleceğimiz' sloganıyla bugün Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.
Kongrenin açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Uluslararası Enerji Forumu Genel Sekreteri Dr. Sun Xiansheng, SOCAR Türkiye Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız, Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan da katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından İmamoğlu, sektörden temsilcilere plaket takdim etti.
'EVRENSEL DEĞERLER İLE DÜNYADA SÖZ EDİLEN BİR KENT OLMAK İSTİYORUZ'
İmamoğlu yaptığı konuşmada İstanbul için enerji ve çevre konularının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Özellikle İstanbul'umuzun geçmişi ile tarihi ile birçok medeniyete başkentlik yapmış yapısı ile doğası ile bu güzel kentte sizleri ağırlamaktan elbette ki Büyükşehir Belediyesi olarak mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.
"Bu ev sahipliğinin yıllardır yapılması ve bu sektöre yön vermesi dolayısıyla da geçmişten bugüne katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle İstanbul'un kadim tarihi, hoşgörü kenti olması, fiziki konumu, sahip olduğu ekonomik ve ticari güç ile barındırdığı insan kaynağı çeşitliliği ile, kalitesi ile uluslararası ölçekte bir merkezdir. İstanbul'un bu kimliği, son derece değerlidir. Kıtaları buluşturan İstanbul, tüm sektörün bölgesel ve küresel işbirliği buluşmalarına da kucak açmıştır. Potansiyeli özellikle geliştirmek ve daha iyi seviyelere ulaştırmak çok önemli bir hedefimiz olacaktır. İstanbul'a bunları katarken, elbette evrensel değerler ile dünyada söz edilen bir kent olmak istiyoruz. Bu kimliği ön planda tutarak, bu şehrin adil, yaratıcı, aynı zamanda yeşil bir kent olması hususunda vizyonumuzun içerisinde enerji ve çevre konuları çok ama çok öncelikli olacaktır. Bu çerçevede İstanbul'da düşük karbon salınımına geçiş için yeni teknolojilere çok önem vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlıca başlattık."
'İKLİM EYLEM PLANLARI DÜZENLEMEKTE KARARLIYIZ'
İstanbul'u bulunduğu coğrafyada lider şehir yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Başka bir dünya yok. Dünya bir tane. Dünyadaki 7 milyar insanın tek bir yuvası ve tek bir evi var. Çünkü bu tercihlerin iklim krizi ile mücadelede ve bu kapsamda global işbirliği yapmadan çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışmamız gerektiğinin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bilimsel araştırmalar bize, bir yılda trafikte hayatını kaybeden yurttaşlarımızdan daha çok küresel ısınma kaynaklı olaylardan dolayı insanların hayatını kaybettiği istatistiklerini vermekte. Ayrıca giderek daha sıklaşan biçimde, beklenmedik zamanda birçok doğal afeti yaşamaktayız. Başta doğal afet ve seller olmakla beraber.
2019 yılında bile kıyaslandığında, geçmişe nazaran daha fazla sel baskınını ülkemizde yaşamaktayız. Bilimsel çalışmalar ile birlikte, Türkiye'de kirli hava yüzünden hayatını kaybeden insanların fazlalığı, bununla birlikte büyük metropollerde, her zaman insanların yaşamayı tercih ettiği kentlerde yaşamın, ne kadar insanı etkilediğini ve bu anlamda nüfusun geleceğini düşünmenin özellikle yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir prensibi olması gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu büyük nüfusa daha iyi yaşam koşulları yaratmak için çok büyük sorumluluğumuz var.
İstanbul'un yeni yönetimi olarak da şehirde yaşayan herkesin katılımı ile iklim eylem planları düzenlemekte kararlıyız. Küresel iklim değişikliğine neden olan endüstriyel uygulamalar yerine, sürdürülebilir enerji yatırımlarının artırılması ve düşük karbon ekonomisinin sağlanması hususunda çok kararlı hamleler yapacağız. Bu alanda hayata geçirilen projeler İstanbul'u sadece değil ülkemizde, bulunduğumuz coğrafyada İstanbul'u lider şehir yapma hedefini de mutlaka gözetiyoruz. Bugün sizlere ev sahipliği yapan İGDAŞ'ın çalışmaları, bu hedeflerimizin gerçekleşmesinde çok önemli mihenk taşlarından biri olacaktır. Hiç şüphesiz doğal gazın çevreciliği, İstanbul'un hava kalitesinin korunmasında olmazsa olmazlardan birisidir."
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