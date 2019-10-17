HDP'li Gergerlioğlu: Ülkede ifade özgürlüğü halen yok

HDP'liGergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve bir grup milletvekili ile dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gittiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'de ağlayan anneleri, babaları, evlatları, genç kadınları, perişan aileleri gördük" ifadesini kullandı.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un 'hukuki değil siyasi nedenlerle yargılandığını' söyleyen Gergerlioğlu, Kuytul'un tutukluluğuyla ilgili durumu eleştirenlerin de yargılandığını söyledi.
Bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara da değinen Gergerlioğlu, "Hamile kadınların tutuklulukları devam ediyor. Hamilelerin tutukluluğu yasalara aykırıdır. Siz bu insanları cezaevinde tutuyorsunuz" dedi.
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