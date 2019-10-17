İstanbul'da 150 milyon liralık emlak vurgunu: 'Deniz kenarı diye arsa alıyorsunuz, dağ başı çıkıyor'

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurulan sahte emlak ofisleri üzerinden dolandırıldığını söyleyen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti.
Tespitler doğrultusunda 33 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 30 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda gayrimenkul satış sözleşmesi ve dolandırılan miktarların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.
İPOTEKLİ DAİRELERİ DE SATMIŞLAR
Bu arada, suç örgütü tarafından dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, ifade vermek üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi. Şüpheliler tarafından 190 bin lira dolandırıldığını savunan Siyami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.
'BEN KÖYÜN ALTINDAN ALDIM ARSAYI, ADAM BANA 1.5 KİLOMETRE İLERİDEN TAPU VERMİŞ'
Mağdur olduğunu belirten Fatma Hacıoğlu ise "30 bin liram alındı. Bankaya yatırdım, dekontum var. 5-6 aydır bekliyorum. En sonunda tehdit aldım. 'İstediğin yere şikayet edebilirsin.' dediler. O yüzden de mağdurum. Ben geceleri uyku uyuyamıyorum, rahatsız oldum" dedi.
İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolüne götürülmek üzere emniyetten çıkarılan şüphelilere tepki gösterdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)