Milli Savunma Bakanlığı: Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği harekatla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada harekata yöneltilen tepkiler eleştirildi ve "Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği harekatla ilgili olarak resmi Twitter hesabında ve internet sitesinde bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.https://t.co/c33kA7jQSi#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/VRUdHxROkW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019

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