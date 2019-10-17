İstanbul’da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini teklif etti.

Plan ve Bütçe ile Halkla İlişkiler Komisyonlarında olumlu bulunan teklif, Meclis'e sevk edildi.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında yapılan oylamada, toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.

OTOGARDA YENİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

İBB'ye devredilen Büyük İstanbul Otogarı'nda yeni ücret tarifeleri de belli oldu. Buna göre taksi ve otomobiller 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek. 25 dakikadan 1 saate kadar taksiler 4, otomobiller 8, otobüsler ise 16 lira ödeyecek. 1 saatten 12 saate kadar ise otomobil ve taksiler her saat 1 lira ilave ücret ödeyecek. Otogara giren 46 ve üzeri koltuklu otobüsler ise 100 kilometre üstü taşımacılık yapanlar 80 lira, 100 kilometre altı taşımacılık yapanlar 40, şehir içi taşımacılık yapanlar ve transit kullanan otobüs sürücüleri ise 27 lira ödeyecek.