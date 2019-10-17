Trump'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu

Milli Gazete'nin haberine göre Gaziantep’te yaşayan Şıh Mehmet Kurtoğlu adlı bir vatandaş, avukatı aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kurtoğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda Trump hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan kamu davası açılmasını talep etti.