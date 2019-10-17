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19:24 17 Ekim 2019
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    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

    TMSF'den 'Barış Pınarı etkinliğinde dansöz oynatıldı' iddiasına dair açıklama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) resmi sitesinde, son günlerde sosyal medyada kurumun adı kullanılarak servis edilen bazı görüntülere ilişkin bir açıklama yayımlandı. Açıklamada "Anlık gelişen rahatsız edici bu durum karşısında TMSF heyetince gerekli tepki ortaya konulmuş, davetin yapıldığı mekan derhal terk edilmiştir" denildi.

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    © AA /
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    Açıklamada, Türkye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) Yıllık Genel Kurul toplantılarının her yıl farklı bir üye ülkede IADI'ın organizasyonunda gerçekleştirildiği belirtilerek "Söz konusu etkinlik 7-11 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe toplam 84 ülkeden, 102 farklı kurumdan 220’nin üzerinde yabancı katılımcı iştirak etmiştir" bilgisi paylaşıldı.

    "PROGRAMIN İÇERİĞİ IADI YÖNETİMİNİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMİŞTİR"

    IADI tarafından gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin finansmanının da IADI ve katılımcı ülkeler tarafından karşılandığı, programın içeriğinin yine IADI tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Dolayısıyla, bütün IADI toplantılarında olduğu gibi ülkemizde gerçekleşen toplantılardaki programın içeriği de tamamen IADI yönetiminin talep ve istekleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu görüntülerin konu edildiği 10 Ekim günü IADI Başkanı'nın da iştirak ettiği yemekli davet, ücreti tamamen IADI ve katılımcı yabancı ülkeler tarafından ödenen, kurumumuzun da IADI'ın davetlisi olarak iştirak ettiği bir organizasyondur. Söz konusu organizasyon öncesinde ülkemizin farklı yörelerine ait folklor gösterisinin yer  alacağı bilgisi tarafımızla da paylaşılmıştır. Ancak, sosyal medyada da yer alan ve kurumumuzca da tasvip edilmesi mümkün olmayan dans gösterisiyle karşı karşıya kalınmıştır."

    'TMSF HEYETİNİN TAVRI KARŞISINDA SONLANDIRILDI'

    Twitter
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    Anlık gelişen ve birkaç dakika süren rahatsız edici bu durum karşısında davete katılan TMSF heyetince gerekli tepkinin anında ortaya konulduğu, davetin yapıldığı mekanın tüm TMSF üst yönetimi tarafından derhal terk edildiği ifade edilen açıklamada, TMSF heyetinin tavrı karşısında dans gösterisinin kalan kısmının da organizasyon yetkilileri tarafından tamamlanmadan sonlandırıldığı aktarıldı.

    Açıklamada, kurumun üzerine düşen görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği belirtilerek, "Bugüne kadar alanıyla ilgili olarak yaptığı başarılı çalışmalarıyla gündeme gelen ve uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil eden kurumumuzun iradesi dışında gelişen bir konudan dolayı kamuoyunun gündemini meşgul etmesi tarafımızca da üzüntüyle  karşılanmıştır. Bundan sonra da kurumumuz milletimizin menfaati doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

    Medyada yer alan haberlerde 'Türk askeri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'deyken TMSF'nin etkinliğinde ise sahnede dansöz oynatıldı' ifadelerine yer verilmiş ve sosyal medyada tepki çekmişti. 

    © Fotoğraf : Twitter
    Söz konusu geceye ait sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraf
    Etiketler:
    açıklama, Barış Pınarı Harekatı, TMSF
    Topluluk kurallarıTartışma
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