İzmir'de toplu taşıma ücretlerinde değişiklik: Tam bilete zam, öğrenciye indirim

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gitti. Meclis oturumunda öğrenci tarifeleri 1 lira 80 kuruştan 1 lira 64 kuruşa indirilirken, tam biniş ücreti 3 liradan 3 lira 56 kuruşa çıkarıldı. 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı ikinci birleşiminde görüşülen yeni tarifelere göre, tam biniş ücreti 3 liradan 3 lira 56 kuruşa yükselirken, öğrenci biniş ücreti ise 1 lira 80 kuruştan 1 lira 64 kuruşa düştü.

Öğretmenler için 2 lira 50 kuruş olan biniş fiyatı 3 TL oldu. 60 yaş için biniş ücreti 1 lira 80 kuruştan 3 liraya yükseldi. Mecliste 'Gittiğin kadar öde' uygulamasına yönelik yeni düzenleme de görüşüldü. Buna göre, 15 kilometre için ilk biniş ücreti tam bilet için 2 lira 75 kuruştan 3 lira 26 kuruşa yükselirken, öğrencide ise 1 lira 57 kuruştan 1 lira 44 kuruşa düştü.

Öğretmenler için ise 2 lira 18 kuruştan 2 lira 62 kuruşa, 60 yaşta ise 1 lira 57 kuruştan 2 lira 62 kuruşa yükseldi. 15 kilometreden sonrası için de ücretler, kilometre başına; tam bilette 0,11 kuruş, öğrencide 0, 06 kuruş, öğretmen ve 60 yaşta için ise 0, 08 kuruş oldu. Metropol dışı ilçeler arasında sefer yapan toplu taşıma araçlarındaki yeni ücret tarifesi ise şu şekilde:

Çeşme-Urla, Karaburun- Urla, Ödemiş-Torbalı, Tire-Torbalı, Bergama- Aliağa, Dikili- Aliağa ilçeleri arası ulaşımda

Tam bilet 6 liradan 7 lira 12 kuruşa, öğretmen için 4 lira 25 kuruştan 5 lira 10 kuruşa, 60 yaş kartı için 3 lira 50 kuruştan 5 lira 10 kuruşa çıkarıldı.

Öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi. Öğrenci bileti için 3 lira 50 kuruştan 3 lira 20 kuruşa indirildi. Biniş kartlarının ücret tarifelerinde de değişikliğe gidildi.

3 binişlik bilet 11 liradan 13 liraya, 5 binişlik bilet 17 liradan 20 liraya, 10 binişlik bilet 32 liradan 38 liraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile geçen yeni tarifeler, 1 Kasım 2019'dan itibaren uygulanacak.