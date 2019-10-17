Kayıt
19:24 17 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattığı uygulamayla İzmir’de toplu ulaşım ücretlerini günün iki saatinde yarı yarıya indirdi. Buna göre İzmirliler 06.00 – 07.00 ile 19.00 – 20.00 saatleri arasında yarı yarıya indirimli seyahat edecek.

    İzmir'de toplu taşıma ücretlerinde değişiklik: Tam bilete zam, öğrenciye indirim

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gitti. Meclis oturumunda öğrenci tarifeleri 1 lira 80 kuruştan 1 lira 64 kuruşa indirilirken, tam biniş ücreti 3 liradan 3 lira 56 kuruşa çıkarıldı. 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı ikinci birleşiminde görüşülen yeni tarifelere göre, tam biniş ücreti 3 liradan 3 lira 56 kuruşa yükselirken, öğrenci biniş ücreti ise 1 lira 80 kuruştan 1 lira 64 kuruşa düştü.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış törenine katıldı
    © AA / Cem Öksüz
    İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti
    Öğretmenler için 2 lira 50 kuruş olan biniş fiyatı 3 TL oldu. 60 yaş için biniş ücreti 1 lira 80 kuruştan 3 liraya yükseldi. Mecliste 'Gittiğin kadar öde' uygulamasına yönelik yeni düzenleme de görüşüldü. Buna göre, 15 kilometre için ilk biniş ücreti tam bilet için 2 lira 75 kuruştan 3 lira 26 kuruşa yükselirken, öğrencide ise 1 lira 57 kuruştan 1 lira 44 kuruşa düştü.

    Öğretmenler için ise 2 lira 18 kuruştan 2 lira 62 kuruşa, 60 yaşta ise 1 lira 57 kuruştan 2 lira 62 kuruşa yükseldi. 15 kilometreden sonrası için de ücretler, kilometre başına; tam bilette 0,11 kuruş, öğrencide 0, 06 kuruş, öğretmen ve 60 yaşta için ise 0, 08 kuruş oldu. Metropol dışı ilçeler arasında sefer yapan toplu taşıma araçlarındaki yeni ücret tarifesi ise şu şekilde:

    Çeşme-Urla, Karaburun- Urla, Ödemiş-Torbalı, Tire-Torbalı, Bergama- Aliağa, Dikili- Aliağa ilçeleri arası ulaşımda

    Tam bilet 6 liradan 7 lira 12 kuruşa, öğretmen için 4 lira 25 kuruştan 5 lira 10 kuruşa, 60 yaş kartı için 3 lira 50 kuruştan 5 lira 10 kuruşa çıkarıldı.

    Öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi. Öğrenci bileti için 3 lira 50 kuruştan 3 lira 20 kuruşa indirildi. Biniş kartlarının ücret tarifelerinde de değişikliğe gidildi.

    3 binişlik bilet 11 liradan 13 liraya, 5 binişlik bilet 17 liradan 20 liraya, 10 binişlik bilet 32 liradan 38 liraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile geçen yeni tarifeler, 1 Kasım 2019'dan itibaren uygulanacak.

    Etiketler:
    Yaşlı, Öğretmen, Öğrenci, Tunç Soyer, Tarife, Zam, Toplu taşıma, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Anne köpek, taşları ağzından bırakmıyor: 'Kaybettiği yavrularının kokusu sinmiş olabilir'
    Karikatür
    Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet