Fatih Portakal: Böyle giderse Trump başını yer, Kasım 2020'yi göremeyebilir

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun ortaya çıkması sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
ABD Başkanı'nı eleştiren Portakal, "Böyle giderse Trump başını yer. Görevden alınır. Kasım 2020’yi göremeyebilir" dedi.
Böyle giderse #Trump başını yer. Görevden alınır. Kasım 2020’yi göremeyebilir.— fatih portakal (@fatihportakal) October 17, 2019
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