Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değildir, YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bu bir ateşkes değildir, YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun ifadeleri şöyle:

- İstediklerimizi aldık.

- Böylelikle ABD tarafı harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu.

- YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.

- PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır.

- YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

- YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz.

- 20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli.

- (120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak.

- Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.

- Diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceğiz.

- Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik. Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı.

- Her liderin bir mizacı var. Pence’in mizacı bize göre biraz fazla ciddi duruyor. Her şey açık açık konuşarak başladı. kaygılar anlatıldı ve bir netice alındı.

- Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız.

- Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz.

- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü.

- Mektubun üslubuna Amerikan toplumu cevap veriyor, "Biz böyle bir seviyesizlik görmedik" diyerek. Seviyeyle ilgili en iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir.

- Devlet işi ciddi bir iştir. Cumhurbaşkanımız, Trump’ın mektubundaki seviyeye inmeyecektir.

- Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir.

- (Trump'ın mektubu) Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik.