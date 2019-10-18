CHP'den iklim değişikliği için araştırma komisyonu teklifi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı Türkiye'nin yaşayacağı olumsuzlukların tespiti ve önlenmesi için Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti.

Karasu, teklifin gerekçesinde 1992 yılından bu yana düzenli olarak konuşulan ve politikalar üretilen iklim ve küresel ısınma sorunlarının her geçen gün etkisini artırdığını söyleyerek, "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 2014'te yayımladığı 5'inci Değerlendirme Raporu'na göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok zarar görecek bölgeler arasında bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK, NÜFUSUN YÜZDE 45'İ SUSUZ KALACAK'

Teklifte, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı deniz sularının yükselmesi sonucu yaklaşık 3 milyon kişinin olumsuzluk yaşayacağı kaydedilirken, "Deniz seviyelerinin yükselmesine bağlı tuzlanma ve kar yağışının azalması tarımsal amaçlı tüketim nedeniyle seviyesi azalan yeraltı sularının kullanımını etkilemesi, bu durumun yağışların ve toprak neminin azalması anlamına gelen kuraklığın ve çoraklaşmanın yayılmasıyla tarımsal gıda üretimine olumsuz etki edecektir. Ayrıca deniz seviyesindeki yükselmesinin kıyı bölgelerinde yaşayan en az 3 milyon kişiyi doğrudan etkileyebileceği, su stresinin artması nedeniyle yüzyıl sonuna kadar nüfusun yüzde 45'inin su kıtlığıyla karşılaşabileceği bilinmektedir" denildi.

© AA / İklim değişikliği dünyada en çok Akdeniz'i etkileyecek

Teklifle ilgili konuşan CHP'li Karasu, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin siyaset üstü bir bilinçle değerlendirilmesi gerektiğini kaydederken, "Tarımsal üretimin ekonomik çerçevede önemli bir yer tuttuğu ülkemizde iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu, ekonomiyi doğrudan tehdit eden faktörler arasındadır. Kuraklık, aşırı yağış, sel, fırtına gibi etkenler tarımsal üretimi negatif yönde etkilemektedir. Tarımsal üretimin devamı, havanın, suyun, toprağın korunması gelecek nesillerden bizlere emanettir. Çocuklarımızın doğru şartlarda yetişmesi için yapılacaklar siyaset üstü bir akılla ele alınmalı ve değerlendirilmelidir" dedi.