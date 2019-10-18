15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift taraflı durdu: İntihar girişiminde bulunan kişi vazgeçirildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu https://t.co/f4XO42o6F3 pic.twitter.com/MRSLNwb5S3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2019
15 Temmuz şehitler köprüsü pic.twitter.com/vAuUOihFFZ— Mehmet Harun (@mharunoguz) October 17, 2019
İntihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildiği bildirildi.
15 Temmuz şehitler köprüsü silahlı biri yada birileri kapadı an itibari ile pic.twitter.com/hwyt0PnU3D— Mehmet Harun (@mharunoguz) October 17, 2019
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