Van'da askeri devriye aracına sınır ötesinden ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Van'ı Çaldıran ilçesi Uzunyol Hudut Karakolundan pusu/devriye faaliyeti için Soğuksu Hudut Karakol istikametinde devriye faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin aracına İran sınırından ateş açıldı.
© Sputnik / Hikmet Durgun
Açılan ateşe anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar
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