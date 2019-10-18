Yavaş uygulamayı yükledi: Sorunlar direkt başkana

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini belge ve fotoğraflarla ileteceği yeni bir mobil uygulama için harekete geçti. İsmini vatandaşın belirleyeceği uygulama ilk olarak Yavaş'ın telefonuna yüklendi. İsmi değişecek Mavi Masa'da da sorunları tespit için 15 kişilik gezici bir denetim ekibi kurulacak.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların sorunlarını doğrudan iletebileceği ve kente dair gelişmeleri takip edebildiği mobil uygulamayı yenilemek için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Mobil uygulamamızı yeniliyoruz, ismini siz koyun istiyoruz" sloganıyla başlattığı kampanyayla yeni uygulamanın adı gelen önerilerin arasından seçilerek belirlenecek.

Yeni mobil uygulamaya dair çalışmalar devam ederken ilk örnek uygulama doğrudan Mansur Yavaş’ın telefonuna yüklendi. Ankaralıların belediyeye ilettikleri sorunlar ve talepler bu uygulama aracılığıyla doğrudan Mansur Yavaş’a iletiliyor. Gelen sorunu ve talebi “paylaş” butonu aracılığıyla ilgili daire başkanına yönlendirebilen Yavaş vatandaşları arayarak konuyla ilgili bilgi veriyor. İlerleyen süreçte bu uygulamayı tüm daire başkanlarının ve üst düzey bürokratların kullanması, sorun ve taleplerin daha hızlı çözüme kavuşturması amaçlanıyor.

Yavaş’ın talimatı sonrası yenileme çalışmalarına başlanılan ve isim arayışı devam eden mobil uygulamada yenilikler de olacak. Şikâyeti ya da talebi olanlar doğrudan ilgili soruna ve talebe dair belge ve fotoğrafları uygulama aracılığıyla belediyeye yükleyebilecek ve konumu paylaşabilecek.

MAVİ MASA’NIN İSMİ DE YAPISI DA DEĞİŞİYOR

Ankara’da yaşayanların sorunlarını ve taleplerini ilettikleri Mavi Masa’nın da hem isminde hem yapısında değişikliğe gidildi. Yeni ismi bir ay içerisinde lansmanla duyurulacak Mavi Masa’nın içerisinde yeni birimler de kuruldu. Vatandaşların belediyeye ait herhangi bir birime iletilen sorunlarını yeni kurulan ‘Cevap Denetim Birimi’ kontrol edecek. Bu birim aracılığıyla sorunların çözülüp çözülmediğinin takibi daha kolay yapılabilmesi hedefleniyor.

Yeni kurulacak birimler arasında doğrudan kentte yaşayanların sorunlarını dinleyen 15 kişilik bir ekip de olacak. Mobil şekilde olacak bu ekip kafeteryaları, kahvehaneleri ve parkları dolaşarak doğrudan vatandaşa “Sorununuz var mı” diye soracak ve bunlara ilişkin kayıtları tutup ilgili birimlere doğrudan yönlendirecek. Bu birim için ilk etapta 15 kişilik bir ekip kurulacak sonrasında ise bu sayı artırılacak.

YAVAŞ ÇOCUKLARA DA SORDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerini ağırlayan Mansur Yavaş, yeni mobil uygulamaya dair isim önerilerini de çocuklara sordu. Belediye Meclisi’nin her ay yaptığı toplantıya çocukları davet eden Yavaş kent yönetiminde çocukların görüşlerine yer vereceğini söyledi.