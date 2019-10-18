İstanbul Valiliği: 34 bin 397 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir" denildi.

"Düzensiz Göç, Kayıtsız Suriyeliler, Kayıt Dışı İstihdam" ile İlgili Basın Açıklamasıhttps://t.co/jbZepSrCcs pic.twitter.com/YDlXqm5fJ7 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 18, 2019

​Bu kapsamda 12 Temmuz - 16 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar şöyle açıklandı: