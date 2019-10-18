Van'da askeri araca saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından açılan ateş sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçenin Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere dün akşam saat 22.00-22.15 sıralarında sınırın İran tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateşe askerlerin anında karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralı askerlerin helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.