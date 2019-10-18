Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın yerine Vali Akbıyık kayyum atandı

Hakkari'de 15 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye meclis üyesi İrfan Sarı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Karaman ve belediye meclis üyesi Sarı, gizli tanık ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası'ndan, Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar da 'örgüt üyeliği', “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlamalarından tutuklandı.

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine bugün Vali İdris Akbıyık kayyum atandı.

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirilmişti.