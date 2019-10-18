Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdüren muhtarlık kurumu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik atılan önemli adımlar sayesinde olumlu kazanımlar elde etti.

Muhtarların taleplerini yakından takip etmek amacıyla 20 Şubat 2015'te çıkarılan genelgeyle, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kuruldu.

Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısı, muhtarların taleplerinin takibinden sorumlu tutuldu.

Muhtarların taleplerini elektronik ortamda yapabilmesi için 'Muhtar Bilgi Sistemi' (MUBİS) oluşturuldu. Söz konusu sistemden bugüne kadar 95 bin 684 talep, gereği yapılmak üzere işleme alındı.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Resmi Gazete'de 19 Ekim 2015'te yayımlanan genelgeyle ise 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edildi. Bu doğrultuda Bakanlık tarafından 11 Ekim 2016'da çıkarılan 'Muhtarlar Günü Kutlama Usul ve Esaslarını Belirleyen Genelge' ile 'Muhtarlar Günü' ülke genelinde kutlanmaya başlandı.

Muhtarlara 2002'de ödenen 97 lira, 2005'te 248 liraya, 2014'te 871 liraya, 2016'da bin 310 liraya ulaştı. Muhtar maaşı, son 17 yılda yaklaşık 21 kat artarak 2 bin 26 lira 77 kuruş oldu.

Muhtarların en önemli talepleri arasında yer alan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin devlet tarafından ödenmesine yönelik düzenleme de yapıldı. Böylece muhtarların, 882 lira 65 kuruş aylık primle 2 bin 26 lira 77 kuruş olan aylık ücretleri, 2 bin 909 lira 42 kuruşa çıkartılarak ödeneklerinde yüzde 43.5 artış sağlandı.

En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarları ise 5 bin 687 lira olan silah ruhsat harcından muaf tutuldu.