TBMM Başkanı Şentop: ABD ile varılan mutabakat sonucunda Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflere ulaşıldı

Şentop'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır.

- Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir.