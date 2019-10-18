Ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını falçatayla kesip tecavüze yeltenen sanığın cezai ehliyeti araştırılacak

Avcılar'da 5 Şubat 2019'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı 'sana sürpriz yapacağım diyerek' bir konfeksiyon atölyesine götüren ve burada genç kızın boğazını, bacağını ve vücudunun farklı yerlerini falçatayla kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Çiçek'in Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Emre Çiçek'in babası Ali Çiçek olay günü gece saat 01.30'da oğlunun yanına geldiğini belirterek, "İşe gireceğim' diye benden para almıştı. Araç kiralamış, kız arkadaşıyla gezmeye çıkmış. 'Baba ben kız arkadaşımla tartıştım' dedi. 'Kötü bir şey var mı ?' diye sordum. 'Yok, baba sen git' dedi. Ben yukarı çıkarken kaçıp gitti. Ben de hemen polisi aradım. Ben de karakolda Emre'yi gördüm. Kızın babasıyla sabaha kadar karakoldaydık" dedi.
'OĞLUMUN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'
Sanık Emre Çiçek'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyeti (akıl hastalığı) bakımından rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, müşteki Rabia Kaçmaz'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasını kararlaştırdı.
Tutuksuz sanık Yunus Kıldır'ın da yurtdışına çıkışını yasaklayan mahkeme heyeti, sanık Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
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