Tarihte bir ilk: Turist sayısı İstanbul nüfusunu geçecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Beklentimiz; tarihinde ilk defa İstanbul’a gelen turist sayısının İstanbul nüfusunu geçmesi. Bu psikolojik bir eşik olacak. Yani 2019 için 15.5 milyon turist gelecek. Şu andaki veriler onu gösteriyor" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı olan MIPCOM 2019 kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uluslararası piyasalarda da Türkiye’nin büyüme tahminlerinin yükseldiğini aktaran Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce OECD, 2019 yılı için öngördüğü eksi yüzde 2.9 büyüme tahminini, eksi yüzde 0.3'e yükseltti. 2020 yılında ise büyüme rakamının yüzde 1.5’i aşacağı tahminini korudu. Ardından rating kuruluşu Fitch 2019 için Türkiye büyüme tahminini eksi yüzde 1.1’den eksi yüzde 0.3’e yükseltti. 2020’de ise yüzde 3.1 ve 2021’de de yüzde 3.6 büyüyeceğini tahmin etti.

Son olarak Dünya Bankası 2019 için daha önce eksi yüzde 1 olan rakamı sıfıra çekti. Ayrıca Türkiye ekonomisinden 2020 yılı için yüzde 3, 2021 için yüzde 4 büyüme beklediğini açıkladı. Bir başka rating kuruluşu Moody’s de Türkiye’nin yeni büyüme hedefleri ekonomik planındaki diğer öngörülerle uyumlu şeklinde bir yorum geçti."

Avdagiç, Yeni Ekonomi Programı'na işaret ederek, "Buradaki büyüme hedefleri 2019 yılı için yüzde 0.5, 2020-2021 ve 2022 için ise yüzde 5 olarak belirlendi. Bu anlamda OECD, Fitch, Dünya Bankası, hepsi Yeni Ekonomi Programı'nın ortaya koyduğu hedeflere yaklaşan revizyonlar yaptılar. Bu yılı pozitif büyüme ile kapatıp, 2020’de tempoyu hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘FİNANS MERKEZİ, İSTANBUL İÇİN BİR MİLAT’

Şekib Avdagiç, İstanbul’da otel doluluk oranlarının arttığına dikkati çekerek, "Batılı turistlerin geri gelme oranı arttı. İstanbul’da otel birim fiyatlarında yüzde 27 artış var, döviz bazında. Doluluk oranlarında yüzde 87’ye geldik. Beklentimiz, tarihinde ilk defa İstanbul’a gelen turist sayısının İstanbul nüfusunu geçmesi. Bu psikolojik bir eşik olacak. Yani 2019 için 15.5 milyon turist gelecek. Şu andaki veriler onu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Varlık Fonu'nun, İstanbul Finans Merkezi’ne ciddi bir kaynak aktarmaya karar verdiğini ifade eden Avdagiç, dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi'nin, hızlı bir şekilde devreye alınacağını söyledi.

Avdagiç, İstanbul Finans Merkezi'nin hızlıca devreye alınmasının İstanbul için bir milat olacağını vurgulayarak, "Dünyadaki sermaye akımının İstanbul üzerinden yön bulması, ülkemizde fona ulaşım maliyetinin azalması, hareketlendireceği hukuk, müşavirlik, medya, gayrimenkul ve eğitim gibi pek çok alt sektörle birlikte oluşturacağı istihdam hem şehrimize hem de ülkemize büyük katma değer sağlayacak" diye konuştu.