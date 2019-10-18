HDP'nin Ankara mitingine valilik izin vermedi

HDP'nin 19 Ekim Cumartesi günü Ankara'da kayyum atamalarına karşı yapmak istediği 'Demokrasi İçin Buluşuyoruz' mitingine Ankara Valiliği izin vermedi. HDP Ankara İl Eş Başkanı Zeyno Bayramoğlu kararla ilgili, "Savaşa karşı ses çıkmaması için biraraya gelmemizi engellemek ve kayyumları gündeme getirmemek için izin vermediklerini düşünüyoruz" dedi.

HDP'nin, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'ne 19 Ağustos'ta kayyum atanmasına karşı tüm illerde aldığı kitlesel eylem kararı kapsamında 19 Ekim Cumartesi günü Ankara’da yapmayı planladığı mitinge Ankara Valiliği izin vermedi.

"Demokrasi İçin Buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilmek istenen ve HDP Eş Genel başkanlarının da katılımının planlandığı mitinge ilişkin valiliğin red kararında İl Özel İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Ankara Valiliği’nin yasak kararına tepki gösteren HDP Ankara İl Eş Başkanı Zeyno Bayramoğlu, şunları söyledi:

"Ankara’da demokrasi için bütün demokratik kitle örgütleri ve halkla bir araya gelerek ses verecektik. Bunun engellenmesinin nedenini valiliğin keyfi uygulaması ve savaş nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. Savaşa karşı bir ses çıkmaması için bir araya gelmemizi engellemek ve kayyımları gündeme getirmemek için izin vermediklerini düşünüyoruz."