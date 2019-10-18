HDP'nin Ankara mitingine valilik izin vermedi

HDP'nin, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'ne 19 Ağustos'ta kayyum atanmasına karşı tüm illerde aldığı kitlesel eylem kararı kapsamında 19 Ekim Cumartesi günü Ankara’da yapmayı planladığı mitinge Ankara Valiliği izin vermedi.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Ankara Valiliği’nin yasak kararına tepki gösteren HDP Ankara İl Eş Başkanı Zeyno Bayramoğlu, şunları söyledi:
"Ankara’da demokrasi için bütün demokratik kitle örgütleri ve halkla bir araya gelerek ses verecektik. Bunun engellenmesinin nedenini valiliğin keyfi uygulaması ve savaş nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. Savaşa karşı bir ses çıkmaması için bir araya gelmemizi engellemek ve kayyımları gündeme getirmemek için izin vermediklerini düşünüyoruz."
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