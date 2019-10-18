İBB, darbeci komutanların adını sildi

Ataşehir Belediyesi'nin ilçedeki 12 Eylül 1980 darbesinin komutanlarının adını ve soyadını değiştirmek için aldığı karar İBB Meclis'’nde oybirliği ile kabul edildi. Ataşehir’deki Celasun, Ulusu, Evren, Kenanpaşa, Tümer adını taşıyan cadde ve sokakların ismi değiştirildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ataşehir Belediye Meclisi'nin yol ismi değişikliklerine ilişkin aldığı 11 Ocak 2019 tarihli kararı, gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. İlçe belediye meclisinin kararı, 17 Ekim tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme alındı.

Ataşehir Belediyesi'nin yol ismi değişikliğine ilişkin talebi Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporunda uygun görüldü. Değişiklik talebi İBB Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi.

Karara göre 12 Eylül döneminin darbeci komutanlarının adını ve soyadını taşıyan sokak ve cadde isimleri değiştirildi.

Ataşehir İnönü mahallesinde bulunan Celasun caddesinin adı 'Yurtsever caddesi' oldu. Ulusu caddesinin ismi '19 Mayıs caddesi' şeklinde değiştirildi.

Barbaros mahallesindeki Evren caddesine 'Millet caddesi', Tümer sokağına 'Tabya sokağı' adı verildi. Fetih mahallesindeki Kenanpaşa sokağının adı 'Sancak sokağı' olarak değiştirildi. Atatürk mahallesindeki Kenan caddesinin adı ise '23 Nisan caddesi' oldu.

Harita Komisyonu Başkanvekili Kübranur Uslu, İstanbul'un bazı sokak ve caddelerinde hâlâ yaşayan 12 Eylül'ün acı hatıralarını silmek için Ataşehir Belediyesi'nden gelen bu talebi uygun bularak oybirliğiyle kabul ettiklerini söyledi.