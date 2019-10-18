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13:37 18 Ekim 2019
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    Cerattepe

    Cerattepe'de madene karşı eylem yapanlara 3 yıl sonra hapis cezası

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Artvin'e bağlı Cerattepe'de Cengiz Holding'in altın madeni projesine karşı direndikleri için yargılanan vatandaşlara hapis cezası verildi.

    Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, Cerattepe'de Cengiz Holding'e ait maden projesine karşı direnenlere hapis cezası verildi.

    Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Şubat 2016 yılında Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından açılmak istenen altın ve bakır madenine karşı yapılan eylemde yolu kapattıkları ve '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüş yasasına muhalefet' ettikleri suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 21 kişi hakkında dava açıldı.

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    Artvin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar Ali Uğur Çağal, Ali Yücel Kurt ve Neşe Nur Karahan hazır bulundu.

    Artvin Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Volkan Altun Kaya, Cemil Aksu, Güven Poshoroğlu, Gökhan İnce, Erkan Ermiş, Şafak Yasin Topal, Coşkun Vayiç, Ali Saraç, Selahattin Daşlı ve Necmettin Yenigül’ün kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama eylemini işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilecek cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek, cezasının TCK'nun 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanıkların ayrı ayrı 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

    Mahkeme, sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki hal ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyecekleri hususunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğunu belirterek haklarında verilen hükmün cmk 231/5 maddesi gereğince ayrı ayrı açıklanmasının geri bırakılmasına, sanıkların 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.  

    DÖRT SANIK HAKKINDA 1 YIL 13 AY HAPİS CEZASI

    Veysel Eroğlu
    © AA / Muharrem Cin
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    Kanuna aykırı düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne elinde silahtan sayılan taş ile katılmak suretiyle 2911 sayılı Kanunun 23. Maddesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle sanıklar Gökhan İnce, Erkan Ermiş, Şafak Yasin Topal ve Necmettin Yenigül hakkında 2911 Sayılı Kanun'un 33/1-a maddesi gereğince takdiren alt sınırdan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme cezada indirime giderek sanıkların ayrı ayrı 1 yıl 13 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

    Sanıklar Taylan Kaya, Canokay Yılmaz, Gürkan Aydın ve Atakan Asılbay hakkında da 2911 sayılı kanuna aykırı davrandıkları gerekçesiyle önce ayrı ayrı 6 ay hapis cezası veren mahkeme daha sonra bu cezayı 5 aya düşürdü.

    YARGILANANLAR ARASINDA YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ BAŞKANI DA VAR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Antalya, Amasya, Ankara, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Sakarya ve Şanlıurfa'dan gelen muhtarlarla bir araya geldi.
    © AA / Kayhan Özer
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    Mahkeme, sanıkların duruşmada pişmanlık göstermesi ve dosya içeriğinden anlaşılan ekonomik sosyal durumları karşısında haklarında hükmolunan kısa süreli hapis cezasını, 150 gün karşılığı adli para cezasına çevirdi.

    Mahkeme günlüğü 20 TL hesabı ile paraya çevirerek sanıkların ayrı ayrı 3 bin TL adli para cezası verdi.   

    Aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile dernek avukatı Bedrettin Kalın’ın yanı sıra Ali Yücel Kurt, Ali Uğur Çağal, Dursun Noyan, Burak Esen ve Tolga Odabaş’ın bulunduğu sanıklar hakkında atılı suçu işledikleri sabit olmadığına hükmeden mahkeme beraatlerine karar verdi.

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    Etiketler:
    Madencilik, Eylem, Yürüyüş, Nur Neşe Karahan, Yeşil Artvin Derneği, Cengiz Holding, Hapis cezası, Artvin, Cerattepe
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