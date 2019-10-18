Cerattepe'de madene karşı eylem yapanlara 3 yıl sonra hapis cezası

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, Cerattepe'de Cengiz Holding'e ait maden projesine karşı direnenlere hapis cezası verildi.
Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Şubat 2016 yılında Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından açılmak istenen altın ve bakır madenine karşı yapılan eylemde yolu kapattıkları ve '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüş yasasına muhalefet' ettikleri suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 21 kişi hakkında dava açıldı.
Artvin Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Volkan Altun Kaya, Cemil Aksu, Güven Poshoroğlu, Gökhan İnce, Erkan Ermiş, Şafak Yasin Topal, Coşkun Vayiç, Ali Saraç, Selahattin Daşlı ve Necmettin Yenigül’ün kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama eylemini işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilecek cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek, cezasının TCK'nun 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanıkların ayrı ayrı 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.
Mahkeme, sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki hal ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyecekleri hususunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğunu belirterek haklarında verilen hükmün cmk 231/5 maddesi gereğince ayrı ayrı açıklanmasının geri bırakılmasına, sanıkların 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.
DÖRT SANIK HAKKINDA 1 YIL 13 AY HAPİS CEZASI
Sanıklar Taylan Kaya, Canokay Yılmaz, Gürkan Aydın ve Atakan Asılbay hakkında da 2911 sayılı kanuna aykırı davrandıkları gerekçesiyle önce ayrı ayrı 6 ay hapis cezası veren mahkeme daha sonra bu cezayı 5 aya düşürdü.
YARGILANANLAR ARASINDA YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ BAŞKANI DA VAR
Mahkeme günlüğü 20 TL hesabı ile paraya çevirerek sanıkların ayrı ayrı 3 bin TL adli para cezası verdi.
Aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile dernek avukatı Bedrettin Kalın’ın yanı sıra Ali Yücel Kurt, Ali Uğur Çağal, Dursun Noyan, Burak Esen ve Tolga Odabaş’ın bulunduğu sanıklar hakkında atılı suçu işledikleri sabit olmadığına hükmeden mahkeme beraatlerine karar verdi.
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