Emine Bulut'un kızına dedesi vasi olarak atandı

Bunun üzerine Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut torunları için Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasi tayini istedi.
EMİNE’NİN KIZI ADINA DA ŞİKAYETÇİYİZ
Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararda Bulut’un kızı için dede Ahmet Bulut’u vasi olarak atadı.
Ailenin avukatı Turgay Özcan, “Bu günden itibaren dede vasi olarak atanmıştır. Bilgenin bundan sonraki yasal işlemleri ben ve ekibim tarafından takip edilecektir. Çocuğun vekaletini bugün itibari ile aldık ve Fedai Varan’dan Emine Bulut’un kızı F.B.V. adına da şikayetçi olacağız” dedi. Emine Bulut’u öldüren Fedai Varan’ın yargılandığı dava 21 Ekim’de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkesi’nde devam edecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)