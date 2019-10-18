Emine Bulut'un kızına dedesi vasi olarak atandı

Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına kayyum atanmıştı. Kırıkkale 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasi tayini isteyen dede Ahmet Bulut’un talebi kabul edildi. Bulut'un kızı için dede Ahmet Bulut'u vasi olarak atadı.

Kırıkkale’de eski kocası Fedai Varan (43) tarafından 18 Ağustos’ta bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) kızı F.B.V. (10) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesince görevlendirilen avukat Enver Kılıç kayyum olarak atanmıştı.

Bunun üzerine Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut torunları için Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasi tayini istedi.

EMİNE’NİN KIZI ADINA DA ŞİKAYETÇİYİZ

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararda Bulut’un kızı için dede Ahmet Bulut’u vasi olarak atadı.

Ailenin avukatı Turgay Özcan, “Bu günden itibaren dede vasi olarak atanmıştır. Bilgenin bundan sonraki yasal işlemleri ben ve ekibim tarafından takip edilecektir. Çocuğun vekaletini bugün itibari ile aldık ve Fedai Varan’dan Emine Bulut’un kızı F.B.V. adına da şikayetçi olacağız” dedi. Emine Bulut’u öldüren Fedai Varan’ın yargılandığı dava 21 Ekim’de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkesi’nde devam edecek.