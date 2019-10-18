Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

Buna göre 5 sanığın 27 yıla kadar, 1 sanığın ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması, 20 sanığın beraatına karar verilmesi ve 2 sanığın dosyasının tefrik edilmesi istendi.
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15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Buna göre 5 sanığın 27 yıla kadar, 1 sanığın ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması, 20 sanığın beraatına karar verilmesi ve 2 sanığın dosyasının tefrik edilmesi istendi.
Ayrıntılar geliyor...
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