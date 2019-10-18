Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu' belirtilen ve 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Buna göre 5 sanığın 27 yıla kadar, 1 sanığın ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması, 20 sanığın beraatına karar verilmesi ve 2 sanığın dosyasının tefrik edilmesi istendi.

Ayrıntılar geliyor...