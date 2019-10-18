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16:41 18 Ekim 2019
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    Savunma Sanayii Başkanı Demir: Ambargo açıklaması yapanlar kapımıza gelecek

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (309)
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesine ilişkin "O dost gibi görünenler, mesela geçen hafta ambargo açıklaması yapan ülkelerin bir kısmı yarın kapımıza bazı şirketlerle gelecek"dedi.

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    © Fotoğraf : reddit
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesince Gelişim Yerleşkesi'nde düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Savunma Sanayinin Geleceği ve Üniversiteler" konulu açılış dersini verdi.

    Demir, Türkiye'nin güney Barış Pınarı Harekatı'nın bir ulusun kendi başına karar verme yeteneğini göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

    'İŞTE BAĞIMSIZLIK BU'

    "Yani size parmak sallayan, 'Şunu yaparsanız bu olur' diyenlerin ne dediğine aldırmadan kendi kararınızı verebiliyor, kendi operasyonunuzu yapabiliyorsanız, işte bağımsızlık bu. Çok şükür bunu yapabildik. Harekat başladıktan kısa bir süre sonra bazı kararlar geldi, 'Falanca ülke silah ambargosunu başlattı, filanca ülke silah vermeyecek' Bu haber, bizim için çok güzel haber 'Vermezseniz vermeyin, biz zaten yapıyoruz' dedik."

    'KOŞMAK ZORUNDAYIZ'

    Kanada bayrağı
    © AFP 2019 / Don Emmert
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    Demir, Türkiye'nin terörü bitirmek, kendi topraklarını korumak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için kararlılıkla hareket ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Çok şükür ülkemiz kendi istikbali ve istiklali için bir karar vermesi gerektiğinde, bu kararı kimsenin parmak sallamasına, tehdit etmesine bakmadan, Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşuyla kararını verip, operasyonu başlatıyor. Amerika tarafıyla, günlerce 'Bu güvenli bölgeyi ortak yapabilir miyiz?' diye konuştuk. Birleşmiş Milletlerle görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız diğer ülke liderlerine güvenli bölgenin ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalıştı, güvenli bölgeden kastımızın ne olduğunu, güvenli bölgedeki planlarımızı çok net şekilde anlattı. Hiçbir mantıklı insanın reddedemeyeceği, çok insani ve mantık argümanları ortaya koydu. Buna rağmen operasyon sırasında tepkileri gördük. Demek ki burada maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Biz de buna aldırmadan operasyonumuzu yaptık. Son gelişmelerle de gördük, belli şekilde hedeflerimize ulaşmaya doğru gidiyoruz. Eğer bu sözler tutulmazsa ne olur? Operasyon devam eder. Biz kendi hedefimize ulaşana kadar bildiğimizi okuruz."

    Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Demir, "Bugünlerde gördüğümüz gibi dostumuz çok az. O dost gibi görünenler, mesela geçen hafta ambargo açıklaması yapan ülkelerin bir kısmı yarın kapımıza bazı şirketlerle gelecek, geçmişte geldikleri gibi. Onlara vereceğimiz çok iyi cevaplar var. Bu cevapları verirken de sizlere güveniyoruz. Sizlerin zeka pırıltılarınıza, ideallerinize, bu ülkeye olan sevginize, yüreğinize güveniyoruz" açıklamasında bulundu. 

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (309)
    Etiketler:
    Türkiye, Suriye, ambargo, Barış Pınarı Harekatı, İsmail Demir
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