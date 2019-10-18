Pence-Erdoğan anlaşmasını WP'ye değerlendiren Türk yetkili: Çok kolay oldu, istediklerimizin tamamını elde ettik

ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Washington Post gazetesine konuşan bir Türk yetkili, Erdoğan'ın Pence'i kabulü için "Gerçekleştirdiğimiz en kolay görüşmelerden biriydi. İstediklerimizin tamamını elde ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları eşliğinde Yardımcısı Mike Pence'in AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede varılan anlaşma, Amerikan medyası tarafından mercek altına alındı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verirken Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak 'güvenli bölgenin' gerisine çekilmesini öngören anlaşmayı haberleştiren The Washington Post, şu başlığı kullandı:

"Suriye ateşkes anlaşması, ABD'nin Türkiye'ya yaptırım tehdidini kaldırırken, Türkiye'nin tampon bölgeyi elinde tutmasına izin veriyor"

Gazete, Erdoğan hükümetinin uzun zamandır arzu ettiği tampon bölgeyi artık sınırlarından çok ötede oluşturabileceğine dikkat çekti.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bir danışmanı, adının açıklanmaması şartıyla gazeteye konuştu.

'BU KADAR KOLAY GEÇMESİNİ BEKLEMİYORDUK'

Dışişleri yetkilisi, Türk tarafının, görüşmelerin bu denli kolay geçmesi karşısında sürpriz yaşadığını aktardı.

ABD'nin geçici ateşkes talebiyle 'durumunu kurtarmayı amaçladığı' değerlendirmesini yapan Türk danışman, "Bu gerçekleştirdiğimiz en kolay görüşmelerden biri oldu" diyerek ekledi:

"İstediklerimizin tamamını elde ettik."

'ABD YAPTIRIMLARI KALDIRACAK, TÜRKİYE ÇEKİLMEYECEK'

The Washington Post, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Beyaz Saray'ın geçen haftaki tehditlerinden rahatsız olan Erdoğan ihtilaflı bir görüşmeye hazırlanmıştı, ABD'li yetkililerin sadece Türklerin vermeye hazır olduğu ödünleri talep ettiği anlaşılınca hava yumuşadı. Savaşa kısa ara verilmesi karşılığı, ABD yaptırımları kaldıracak ve Türkiye'den çekilme talep edilmeyecek."

"Anlaşma, 'güvenli bölge' kurulacak demesine karşın, aynı zamanda bölgedeki devriyelere Türkiye'nin askeri kuvvetlerinin liderlik edeceğini belirtiyor."

Anlaşmaya göre DSG'nin çekilmesi tamamlandıktan sonra Türkiye harekatı tamamen durduracak, karşılığında Washington, Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.