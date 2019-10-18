'Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar' paylaşımına İstanbul Üniversitesi'nden yanıt: Bu ilk seferi değilmiş

İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu belirtilen @Thomas Magnus adlı Twitter kullanıcısı, "Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin hocalarını tanıyın" notuyla kapıda kalmış bir kedi fotoğrafı paylaştı.
Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar. I.Ü. 'nün hocalarını tanıyın 😔😔 @istanbuledutr @iuefsosyoloji pic.twitter.com/YPzpF39u5B— Thomas Magnus (@bey_dervis70) October 17, 2019
İstanbul Üniversitesi'nden söz konusu paylaşıma gelen yanıtta ise şu ifadeler kullanıldı:
"Olayı incelemeye aldık bu ilk seferi değilmiş."
Olayı incelemeye aldık bu ilk seferi değilmiş 🙃 https://t.co/oiTxXP2Agj— İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) October 17, 2019
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