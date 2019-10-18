'14 yaşındaki Suriyeli çocuğa cinsel saldırı' şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk bir derneğe başvurarak, ev sahibi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Dernek yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, kızı kendisine iki ay önce eş olarak istediğini öne süren şüpheli C.Ç, dini nikah yaptıklarını, resmi nikah yapmaması üzerine kendisinin bu suçlamayla karşılaştığını savundu.

Çocuğun annesi ise şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu, şikayetçi olmaları durumunda öldürülme korkusuyla kimseye bir şey söyleyemediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.