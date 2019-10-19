Okulların kayıt parası talebi devam ediyor: 'Bir baba elektrikli sandalyesini sattı'

İstanbul Ataşehir’deki Emlak Konut Ortaokulu’nda velilerden 5 bin ile 20 bin TL arasında bağış adı altında kayıt parası alındığı ileri sürüldü. Bir veli, kayıt parası olarak 10 bin TL verdiğini anlatarak “Bir arkadaşımdan 5 bin, diğerinden 20 bin TL aldılar. Ödeyemeyenler ise okulun kapısından geri dönüyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, velilerin kayıt parasının yanı sıra bilgisayar ve akıllı tahta almaya zorlandığını da ileri süren başka bir veli de, “Okulun içi baştan aşağı pahalı bilgisayarlarla dolu. Bu bilgisayarları, akıllı tahtaları velilere aldırıyorlar. İnsanlar çocuklarını okula gönderebilmek için borçlanıyor. Hiç unutmam. Bir baba çocuğunu kaydettirebilmek için elektrikli sandalyesini sattı” diye konuştu.

Velilere yönelttiğimiz “Neden kayıt parası veriyorsunuz” sorumuza ise şu yanıtı aldık: “Daha iyi bir eğitim alacakları düşüncesiyle para vermeyi kabul ettim. Sınıfların bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim, çocuğumu bu okula kaydettirmezdim. Her sınıfta en az 38 en fazla da 58 öğrenci var. ‘Kayıt parasını verdik, kurtulduk’ diye bir şey yok. Ders kitaplarının ücretleri de el yakıyor. Kitapların orjinaline para yetişmediği için kopyalarını alıyoruz. Gerçekleri 1000 TL, diğerleri ise 500 TL’ye satılıyor. Bir de 350 TL aidat veriyoruz.”

'GEÇEN SENENİN OLAYLARI'

Okul müdürü Murat Aykul da, 2.5 aydır görevde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu okulla ilgili sürekli bu iddialar ortaya atılıyor. Ama hiçbiri doğru değil. Bu yıl yaklaşık 150-200 kişi okula ücretsiz kayıt oldu. Veliler okula bağış yapıyor. Pahalı bilgisayar ve 20 bin TL kayıt paraları geçen senenin olayları. Bu sene böyle şeyler yok. İzin vermem. Bu yıl kesinlikle 15 bin TL kayıt parası yatıran bir veli olmadı.”