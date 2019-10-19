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12:21 19 Ekim 2019
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    Ayağa kalkmadan konuşan avukat için karar: Duruşmalara alınmasın

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    Türkiye
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    İstanbul'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın duruşmasında ayağa kalkmadan savunma yapan bir avukat hakkında mahkeme, 'avukatlık görevini yerine getirmediği' gerekçesiyle duruşmalara alınmamasına karar verdi.

    Mehmet Durakoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan 'avukat videosu'na dair açıklama: Gereği yapıldı
    Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, olay İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Ekim’deki duruşmada yaşandı.

    40 yıllık avukat Ali Rıza Dizdar, bir sanığın avukatlığını yaptığı davada ayağa kalkmadan konuşunca mahkeme hakimi tarafından uyarıldı. Hakime, hüküm dışındaki kararlarda ayağa kalkma zorunluluğunun olmadığını söyleyen avukat Dizdar, savunmasını oturarak yapmaya devam etti. Bu durum üzerine mahkeme hakimi, avukatın kendisine hakaret ettiği ve avukatlık görevini yerine getirmediği gerekçesiyle, avukatın duruşmalara alınmamasına karar verdi.

    ÜST MAHKEME KARARI KALDIRDI

    Avukat Dizdar mahkemenin verdiği bu karara üst mahkemede itiraz etti. İtirazını değerlendiren İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi (üst mahkeme), ‘Hüküm dışındaki kararlarda ayağa kalkma zorunluluğunun olmadığını’ belirterek asliye ceza mahkemesinin verdiği kararı kaldırdı.

    ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Bu duruma tepki gösteren asliye ceza mahkemesi, avukat lehine verdiği karardan dolayı ağır ceza mahkemesini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti.

    Dilekçede, ağır ceza mahkemesi heyeti, mevzuatı yeterince takip etmeden ve dosyayı okumadan karar vermekle suçlandı.

    'AFFEDİLİR YANI YOK'

    Akşam Postası
    © Sputnik /
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    Dilekçede, hakimlerin bütün mevzuatı bilmelerinin beklenmediği, ancak dosyayı okumadan karar vermenin ‘affedilir yanının bulunmadığı’ belirtilerek şöyle denildi; “Zira dosya okunarak karar verilmiş olsaydı 7 Şubat tarihli celsede Yargıtay içtihadının mahkeme zaptına yazıldığı, içtihad gereği ayağa kalkmaları gerektiği mahkememizce avukata hatırlatıldığında, avukatın, ‘Biz o kararı yırttık artık’ diyecek kadar pervazsız ve hukuk tanımaz bir tavır içinde olduğu ve yok dedikleri hükmün var olduğunu anlamış olacakları, dosya okunmadan karar vermenin affedilir tarafının bulunmadığı, bu sebeple de daha büyük ve vahim olaylara sebebiyet veren bu garabet kararın alınmış olduğu anlaşılmıştır”

    BARO BAŞKANI: HSK’YI ÖZEN GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ

    Avukat üzerinden iki mahkemenin karşı karşıya gelmesini değerlendiren İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Yaşanmakta olan yargı krizinin en önemli sorunlarından birisi de, savunmanın kısıtlanmasıdır. Avukatın yargılamadaki rolünü, yargının diğer sujelerine anlatmakta güçlük çekersek, geleceğe dair umut besleyemeyiz. HSK'yı özen göstermeye davet ediyoruz” ifadesinde bulundu.

    AVUKAT DİZDAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

    Avukat Ali Rıza Dizdar Silivri Cezaevine girerken “Ses ve görüntü kaydediyor şüphesi” iddiasıyla saatinin çıkartılmak istenmesine karşı uygulamanın kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na şikayet dilekçesi vermesiyle gündeme gelmişti.

    Etiketler:
    Suç duyurusu, Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Avukat, Duruşma, Dava, Mahkeme
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