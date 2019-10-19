Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşuyor: Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim."

"Afrika'yla münasebetlerimiz altın çağını yaşıyor."

"İstiyorlar ki Afrikalı çocuklar açlık, fakirliğin kurbanı olsun. Afrika'nın ayağa kalkmasını, kıtanın tamamında barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar. Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika ve diğer coğrafyalar için lüks görüyorlar. Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar."

"Bittiği iddia edilen sömürgecilik yeni yöntemler kullanılarak, yeni biçimlere girerek devam ettiriliyor"

"Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi var"

"Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu biliyorsunuzdur. BM ve Batı dünyası Ruanda'da tam 3 ay boyunca 800 bin insanın katledilmesini sadece seyretmişti."

"Biz insanı ‘eşrefi mahlûkat’, yani ‘yaratılmışların en şereflisi’ olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Bunun için bizim binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde ırkçılık, sömürgecilik, işgal, zulüm, katliam yoktur."

" Özellikle Kıta ülkelerine (Afrika) yönelik, Batılı devletlerin sergilediği o mütekebbir, müdahaleci, nobran tavırlarını asla kabul etmedik, etmiyoruz."

"Batılıların beyaz ırkın üstünlüğüne dayanan kibrinde hiçbir değişiklik olmuyor."

"İslam güneşi balçıkla sıvanamaz"

"Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas, petrol penceresinden bakmadık"

Ayrıntılar geliyor...