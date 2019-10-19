Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukladı

İddiaya göre, bu duruma öfkelenen baba kendisine çocuğunu şikayet eden ve sesini yükselten 9 yaşında ki K.E.’yi evin içine çekti, yumruk atarak darp etti. Şiddete uğrayan çocuk eve giderek durumu ailesine anlattı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Oğlunu döven şahsın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen küçük çocuğun annesi Yasemin Ateş, “Okuldan arkadaşı ile şakalaşıp arkadaşı su fışkırtıyor üzerine ve kovalaşıyorlar. Diğer çocuğun evleri okul yolunda zaten. Oğlum da çocuğu ailesine şikayet etmek istiyor. Durumu anlatayım diye. Babasına durumu anlatıyor babası da ne var bunda diyor. Sonra oğlum el hareketi de yaptı diyor. Oğlum sesini yükseltince bu sefer çocuğumu içeri çekip yumruk vurup yere düşürüyor. Yerde de tekmelemeye başlıyor. Sonra adamın karısı zor durduruyor adamı. Ben bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi.
Küçük çocuğun dedesi Mehmet Karaoğlan ise “ Okulda ki arkadaşı ile birlikte torunum şakalaşmış. Çocukların okul çıkışında tartıştığı çocuğun babası tarafından evine çağrılıp torunum darp edilmiş durumda. Ben aile bakanının bu durumla ilgilenmesini özellikle istiyorum” dedi.
SERBEST BIRAKILDI
Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp dövdüğü iddia edilen A.E. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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