Kayseri’deki IŞİD operasyonunda altı gözaltı

Kayseri’de IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen altı kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele şube ekiplerinin IŞİD’le bağlantısı olduğu tespit edilen altı kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmada dün gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve ‘Abdo’ kod adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.