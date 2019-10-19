Kayseri’deki IŞİD operasyonunda altı gözaltı

Operasyon kapsamında H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve ‘Abdo’ kod adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.
Kayseri’de IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen altı kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve ‘Abdo’ kod adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.
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