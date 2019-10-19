MSB: Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

MSB, Resulayn'da terör örgütüne ait bir cephanelik ele geçirildiğini duyurdu.
© REUTERS / Murad Sezer
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından video görüntülerinin de olduğu bir paylaşım yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."
Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. pic.twitter.com/MeSiNygzE2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2019
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