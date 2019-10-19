Akar: Sınırda terör koridoru oluşturulmasına göz yummayız

Kayseri'deki Toplu Açılış Töreninde konuşan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Sınırda terör koridoru oluşturulmasına göz yummayız.

- Bu alçaklar bazı fotoğrafları harekat sırasında olmuş gibi yayınladılar, bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmarla yasaklanan hiçbir silahı kullanmıyoruz, kullanmayız da, envanterimizde de yok. Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılmakta.

- Şuanda harekata beş gün ara verdik. Teröristler buralardan çıkacak. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamamdır. Moral motivasyon yüksektir. Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de mazlumların umudu, alçakların korkusu olmaya devam ediyor.

- Türkiye hem masada hem sahada gerekli adımları atmakta kararlı.